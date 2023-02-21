В России почти треть родителей лечат детей средствами народной медицины

В России почти треть (28,5%) родителей предпочитают лечить детей, используя средства народной медицины: отвары, растирания, а также ингаляции над картошкой, следует из данных опроса, проведённого компанией «АльфаСтрахование». В исследовании приняли участие 1341 человек, из них 58% мужчин. Возраст 75% участников составил от 26 до 35 лет.

Большинство респондентов (75,6%) — муж и жена, воспитывающие одного ребёнка. При этом у половины опрошенных супругов малышу от 1 до 3 лет. Четверть респондентов сообщили, что не обращаются к врачам до момента, пока у ребёнка не появятся выраженные симптомы болезни.

По результатам опроса, в 41,4% случаев дети болеют не чаще одного раза в полгода, а 29% малышей заболевают раз в год. При простуде, кашле, насморке и невысокой температуре 39% будут давать малышу больше пить и отдыхать и только 19% станут наблюдаться у специалиста.

Только при появлении симптомов в виде непонятных пятен розового цвета и при невыявленной аллергии половина родителей поведут ребёнка к врачу. Ещё 16,7% займутся самолечением и самостоятельно дадут малышу лекарство. 11% просто продолжат наблюдать за состоянием ребёнка, а 9,8% вовсе предпочтут диагностировать болезнь через интернет.