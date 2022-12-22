В России планируют увеличить призывной возраст

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан на военную службу с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. С такой инициативой он выступил 21 декабря на расширенном заседании коллегии военного ведомства, сообщает сетевое издание РИА Новости.

Шойгу также поручил довести численность российской армии до 1,5 млн человек и увеличить число контрактников до 695 тысяч. По планам министра к концу 2023 года численность контрактников в России должна достигнуть 521 тысячи человек.

Кроме того, министр обороны выступил с предложением о создании двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооружённых сил — Московского и Ленинградского военных округов. Данная мера, по словам Шойгу, является ответным шагом на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.