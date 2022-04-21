В России планируют создать отечественный магазин приложений для мобильных устройств

Кабинет министров поручил Минцифры РФ создать отечественный магазин приложений для мобильных устройств к 1 июня 2022 года. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в Госдуме, пишет ТАСС.

Задача была озвучена во время выступления Мишустина с отчётом о работе кабмина за 2021 год. В своём выступлении премьер отметил, что такие иностранные платформы, как App Store и Google Play, могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения. Поэтому он обратился к российским разработчикам с призывом создать отечественную экосистему.