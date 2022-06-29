В России планируют отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД 

Для россиян хотят отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД и ужесточить ответственность за серьёзные проступки. О подготовке соответствующего законопроекта сообщают «Известия».

Проект нового закона предполагает отказ от штрафов за незначительные нарушения: например, за грязный госномер, забытые дома права или документы на машину, не включённый указатель поворота. За управление автомобилем с мелкими неисправностями также предлагают ограничиться предупреждением.

Как пояснил автор законопроекта депутат Государственной думы Николай Новичков, нужно снизить административную нагрузку на автомобилистов, которые допустили незначительные нарушения ПДД, не ведущие к фатальным последствиям.

При этом вместе со смягчением ответственности за ряд нарушений предлагают наказывать строже. Так, за непристёгнутый ремень штраф может быть увеличен с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. За повторное превышение скорости на 40–60 километров в час штраф хотят поднять до 2–5 тысяч рублей либо лишать прав на срок от четырёх до шести месяцев.