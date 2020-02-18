В России отменили наказание за использование нацистской символики не в целях пропаганды

Госдума на заседании 18 февраля приняла в окончательном чтении изменения в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, исключив из КоАП ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, пишет «Интерфакс».
Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы, в числе которых вице-спикер Пётр Толстой, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Принятым законом предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
Глава думского комитета по культуре Ямпольская заявила ранее, что «ко второму чтению в законопроект внесена расширительная поправка, (...) благодаря политическому консенсусу удалось не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма».
«Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. В год 75-летия Победы люди захотят ещё активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем», — подчеркнула Ямпольская.