В России отменили наказание за использование нацистской символики не в целях пропаганды

Госдума на заседании 18 февраля приняла в окончательном чтении изменения в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, исключив из КоАП ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, пишет «Интерфакс».

Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы, в числе которых вице-спикер Пётр Толстой, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Принятым законом предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Глава думского комитета по культуре Ямпольская заявила ранее, что «ко второму чтению в законопроект внесена расширительная поправка, (...) благодаря политическому консенсусу удалось не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма».