В России отменены третьи подряд учения по изоляции Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отменило учения по изоляции Рунета, назначенные на 20 сентября, со ссылкой на пресс-службу министерства пишет ТАСС.

«В данный момент идёт активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — сказали в министерстве.

Первые учения по изоляции Рунета прошли в декабре 2019 года. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря; учения, назначенные на 20 марта и 20 июня, также были отменены.