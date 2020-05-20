В России открыли первый магазин без касс и продавцов

Сбербанк, платёжная система Visa и «Азбука вкуса» открыли первый магазин без касс и продавцов — деньги за покупку будут списываться автоматически с карты покупателя, со ссылкой на пресс-релиз проекта пишет «Дождь».

Для покупок покупатель должен установить на телефон приложение Take&Go, привязать к нему банковскую карту Visa и указать электронную почту, на которую будут приходить чеки. Перед входом в магазин необходимо отсканировать QR-код, расположенный на турникете, затем взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты спишутся автоматически.

Количество и ассортимент на полках отслеживает интеллектуальная система наблюдения: когда покупатель берёт продукт, он появляется в его виртуальной корзине в приложении, если же он передумал и вернул его на место — товар тут же будет удалён из виртуальной корзины.

В «Азбуке вкуса» отметили, что система с помощью машинного обучения также будет запоминать нарушителей, что позволит минимизировать риск повторного воровства. Сейчас магазин тестируют в закрытом режиме в «Азбуке вкуса» в деловом центре «Москва-Сити» на ограниченном количестве клиентов.

Первый магазин без касс открыла компания Amazon в начале 2018 года. В тестовом режиме он существовал с декабря 2016-го. Покупатели предварительно должны скачать и активировать приложение Amazon Go, затем они могут выбрать продукты и просто вынести их.