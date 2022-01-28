В России объединят Пенсионный фонд и Фонд социального страхования 

К 2023 году правительство России планирует привести к единой форме отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Как сообщает «Коммерсантъ», два фонда объединят в один — Социальный фонд.

Двум существующим структурам присвоят новый организационно-правовой статус и назовут «внебюджетным фондом». Его учредителем выступит правительство, а собственником и ответственным по обязательствам фонда станет Российская Федерация. Координировать работу нового фонда будет Минтруд, в структуре его управления появится новый орган — наблюдательный совет.

Внесут закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию, чтобы летом можно было подготовить проект на 2023–2025 годы. Также ведомство предлагает обязать работодателей платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.

Переход на единый тариф позволит фонду принимать от работодателей все необходимые сведения о работниках и уплаченных за них страховых взносах в виде единой ежемесячной формы.