В России началась «Монетная неделя». Куда в Нижнем Тагиле сдать накопившуюся мелочь

В понедельник, 20 мая, стартовала всероссийская акция «Монетная неделя», во время которой каждый желающий сможет без комиссии обменять имеющиеся у него монеты (в любом количестве) на банкноты или перевести сумму сданной мелочи на свой банковский счёт. Акция продлится до 2 июня. Чтобы обменять монеты, человеку необходимо обратиться в отделение банка, участвующего в акции, имея при себе паспорт. Перед обменом монеты необходимо разложить по номиналу. В банках можно обменять все монеты Центробанка, находящиеся в обращении. Также можно обменять потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки. Условия проведения акции могут различаться в зависимости от конкретного банка и его отделений. За информацией об обмене монет лучше обращаться в определённое отделение банка-участника или на сайт акции монетнаянеделя.рф.

Где можно обменять мелочь в Нижнем Тагиле:

— ул. Ломоносова, 49;

— проспект Мира, 21;

— проспект Мира, 22;

— проспект Уральский, 46;

— проспект Ленина, 71;

— проспект Вагоностроителей, 3;

— ул. Красноармейская, 9.