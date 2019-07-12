В России может увеличиться срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

В России могут продлить срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения со скидкой 50% до одного месяца. С такой инициативой выступили депутаты партии ЛДПР.

На сегодняшний день период льготной оплаты составляет 20 дней с момента вынесения штрафа. В Госдуме рассмотрят законопроект, увеличивающий этот срок до 30 суток.

По данным РИА Новости авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко и Андрей Спинцов.

Они считают, что зачастую водителям не хватает 20 дней для оплаты штрафов — часто извещения о штрафе приходят поздно из-за почтовых задержек.