В России может появиться национальный генподрядчик в энергетике

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко озвучил идею создания национального генподрядчика в сфере энергетической инфраструктуры, который бы занимался проектами «под ключ». Об этом Шматко заявил на отчётной конференции Российского национального комитета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения, передаёт ТАСС.

«Я хочу сказать, что вполне заслуживает внимания создание такого национального генподрядчика, по типу того, что есть в электрогенерации "Атомстройэкспорт", "Технопромэкспорт", формирование генерального подрядчика, который смог бы работать на рынке, включая соглашения с правительствами, национальными компаниями, под ключ отдавать решения», – сказал Шматко.

При этом он отметил, что не видит источника больших инвестиций в России.

«Откровенно надо сказать, что в ближайшее время мы не видим большого источника для инвестиций в электроэнергетику, в электрические, транспортные сети у нас в России. Мы сейчас живём в достаточно регулируемом экономическом пространстве, но у меня существует очень убеждённое мнение, что без серьёзного повышения цен на услуги электроэнергетического комплекса система не сможет устойчиво долгосрочно развиваться», – сказал Шматко.

При этом чиновник отметил, что в 2016 году объём инвестиций в создание системы передачи электроэнергии в мире составил около $262 млрд, что, по его словам, сопоставимо с объёмами капитальных затрат, направленных в мире на строительство системы транспорта в нефтегазовом комплексе.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС