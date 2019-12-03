В России могут запретить находиться в судах в футболках с «неуважительными» принтами

В России могут запретить присутствовать на судебных заседаниях в футболках, на которых присутствуют «неуважительные» надписи. Об этом сказано в новом проекте Типовых правил пребывания посетителей в судах.

Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на председателя Совета судей Виктора Момотова, пункт 2.12 проекта правил предусматривает, что «внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность», может быть основанием для отказа в проходе в суд. Речь идёт не только о неопрятном виде, но и об одежде, «имеющей надписи, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти».

Речь в числе прочего идёт о футболках с принтами «Позор», «Свободу», а также популярным выражением «Я/Мы — фамилия фигуранта дела».

В настоящее время в проходе в суд могут отказать только людям в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также (по аналогии с правилами посещения метро) тем, кто одет в пачкающую одежду.