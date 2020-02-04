В России могут запретить курить в коммунальных квартирах

Минздрав РФ поддержал инициативу депутатов-единороссов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир — на кухнях, в коридорах и санузлах.

Как пишут «Известия», законопроект об ограничении курения в общих зонах коммуналок был внесён в Госдуму 17 декабря 2019 года. В пояснительной записке к проекту сказано, что документ позволит защитить права некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков, которые проживают в коммунальных квартирах и которым порой приходится «круглосуточно вдыхать табачный дым из-за соседей-курильщиков».

Статья 12 действующего закона об охране от табачного дыма устанавливает запрет на курение в лифтах и других помещениях общего пользования многоквартирных домов, однако в документе ни слова не сказано про совместные помещения коммуналок. По мнению авторов документа, это является законодательным пробелом.

До 18 февраля правительство и комитеты Госдумы должны предоставить свои отзывы по новому законопроекту. Думский комитет по охране здоровья уже рекомендовал включить документ в примерную программу работы нижней палаты на весеннюю сессию.