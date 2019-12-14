В России могут ввести уголовную ответственность для наркоманов, которые уклоняются от лечения

Депутат Госдумы Олег Нилов от фракции «Справедливая Россия» предлагает внести поправки в УК РФ, которые будут предусматривать ответственность для наркозависимых граждан за уклонение от принудительного лечения.

Согласно действующему законодательству, суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр. Но, поскольку есть те, кто уклоняется от исполнения возложенной судом обязанности, депутат предлагает ввести для них уголовную ответственность, предусматривающую лишение свободы на срок от 4 до 6 месяцев.

«Это должны быть специальные места лишения свободы, только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жестких условиях проходить так называемое переламывание», —цитирует Нилова RT.

Он считает, что такая мера решит две основные проблемы — изолирует опасного для общества гражданина и даст шанс наркоману спасти свою жизнь.