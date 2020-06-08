В России могут создать государственный фонд помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящих лекарствах

В России могут создать государственный фонд помощи детям, страдающим тяжёлыми заболеваниями и нуждающимся в дорогостоящих лекарствах. В частности, речь идёт о детях с диагнозом СМА, лечение которых стоит десятки миллионов рублей. Идею создания такой организации 8 июня поддержал президент Владимир Путин.

Как пишет ТАСС, вопрос о создании фонда был поднят в ходе встречи главы государства в режиме видеосвязи с социальными работниками госучреждений и НКО. Один из участников встречи сообщил о высокой стоимости препаратов для лечения СМА. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что не все регионы РФ могут позволить себе приобретение дорогостоящего лекарства.

«Мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему: это и средства регионов, и частично средства федерального бюджета, и, возможно, привлечь наш социально ориентированный бизнес, чтобы они вложились в, может быть, такую инфраструктуру, как создание некоего фонда поддержки детей, которые страдают тяжёлыми заболеваниями и которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах», — предложила она.

В ответ на это глава государства ответил: «Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем».