В России могут сократить производство пластиковых пакетов

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, который подразумевает поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов для торговых сетей вплоть до их полного запрета.

Как пишут «Известия», ведомство намерено внести поправки в закон об отходах производства. В ближайшее время соответствующие предложения будут направлены на согласование в другие ведомства.

По данным издания, Минприроды выступило в поддержку поэтапного ограничения продаж одноразовых изделий из пластика. В ведомстве считают, что такие меры позволят снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

В пресс-службе министерства заявили, что выступают за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики».

«Отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия», — добавили в Минприроды.

Как сообщает ТАСС, в марте этого года на совещании СПЧ эксперты уже обсуждали возможность отказаться от пластиковых пакетов и одноразовой упаковки в магазинах. По мнению экспертов, это позволит сократить количество мусора в России.