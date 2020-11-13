В России могут разрешить незрячим людям выгуливать собак в неположенных местах и не убирать за ними

Заксобрание Пермского края внесло в Госдуму законопроект, разрешающий выгуливать собак-поводырей в неположенных местах и не убирать за ними. Текст документа опубликован на сайте Госдумы.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью № 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», где указано, что хозяева собак обязаны убирать за ними и выгуливать питомцев в специальных местах. По мнению депутатов, у большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение, поэтому они не могут соблюдать эти требования.

«Внесение предлагаемых изменений позволит обеспечить реализацию установленных прав инвалидов, использующих собак-поводырей, по беспрепятственному выгулу животных, доступу к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к местам отдыха и предоставляемым услугам, а также исключить вероятность наложения на инвалидов административных штрафов за несоблюдение установленных требований по выгулу домашних животных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы поправок считают, что эти изменения позволят обеспечить реализацию прав инвалидов, использующих собак-поводырей, и исключить вероятность наложения на них штрафов за несоблюдение установленных норм по выгулу домашних животных.