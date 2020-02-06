В России могут появиться «федеральные территории», подчинённые напрямую Москве. Под угрозой несколько городов Свердловской области

В Конституции РФ может появиться понятие «федеральные территории» — территориальные образования с прямым федеральным подчинением, со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса пишет РИА Новости. Соответствующие поправки обсудят два профильных комитета Совета Федерации — по конституционному законодательству и по федеративному устройству.

«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория". Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», — сказал Клишас.

По его словам, к числу территорий с особым статусом и особенностями управления могут быть отнесены закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), а также особо охраняемые природные территории, Арктическая зона.

«Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских минеральных вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования», — пояснил сенатор.

Он отметил, что территории со специальным правовым режимом существуют в ряде других федеративных государств. При этом особый режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти территорий федерального подчинения органам и должностным лицам федерального центра. В случае реализации такого предложения федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов Федерации, подчеркнул Андрей Клишас.

«Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнёт проработку высказанной инициативы», — сказал он.

В настоящее время в России существует около 40 закрытых административно-территориальных образований различной специализации. В частности, десять ЗАТО были созданы для функционирования объектов, ныне управляемых государственной корпорацией «Росатом». Сразу пять таких ЗАТО расположены на Урале: два в Свердловской области и три в Челябинской. Кроме того, два ЗАТО на территории Свердловской области подчинены Минобороны. Общая численность населения уральских ЗАТО превышает 300 тысяч жителей.