В России могут подорожать полисы ОСАГО

Центробанк планирует изменить базовые тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и коэффициенты к ним с 31 августа, пишут «Ведомости».

Дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО, его подлинность подтвердили человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник.

Закон об ОСАГО даёт ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования, но делать это можно не чаще одного раза в год. Банк России дважды воспользовался этим правом — и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года.