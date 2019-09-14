В России могут поднять минимальную цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин с предложением установить минимальную розничную цену на водку на уровне 233 рубля за бутылку ёмкостью 0,5 литра.

По данным ТАСС, это обусловлено тем, что в 2020 году ставка акциза увеличится до 544 рублей за литр. Кроме того, растут цены на стекло и пшеницу. По словам президента союза Игоря Косарева, это должно повлиять на минимальную розничную цену на водку.

Последняя минимальная розничная цена (МРЦ) на водку составила 215 рублей за 0,5л. Минфин устанавливает МРЦ с 2009 года для борьбы с дешёвым контрафактом.