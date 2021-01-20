В России могут начать выдавать ипотеку на деревянные дома

Вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ заявила, что деревянные дома в России планируется сделать объектом ипотеки.

Она добавила, что стратегией развития лесного хозяйства страны предусматриваются запрет на вывоз необработанной древесины и организацию глубокой переработки на территории России, также планируется развивать деревянное домостроение.

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов»,— сказала госпожа Абрамченко.

По словам вице-премьера, в стране производством домокомплектов занимается 65 компаний, но только 3% их продукции собирается в стране.

В августе 2016 года Минстрой начал работу над поправками, которые позволят строить в России деревянные дома выше трёх этажей. В том же году в Минпромторге предложили ввести льготную ипотеку на деревянные дома, это, считают в министерстве, также могло бы помочь развивать деревянное строительство.