В России могут ликвидировать более 30% партий до конца года

Из 61 действующей сейчас партии только треть подтверждают свою состоятельность, а ещё примерно треть могут быть ликвидированы до конца года, со ссылкой на выступление председателя ЦИК Эллы Памфиловой на брифинге пишут «Ведомости».

Она отметила, что в 2019 году начинает работать норма, в соответствии с которой партии, не выполнившие требование закона об обязательном участии в выборах, могут быть ликвидированы. Чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет с момента регистрации поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в нескольких региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские в 17), либо в муниципальных выборах не менее чем в 43 регионах.

Процедуру ликвидации партии должен инициировать Минюст — он обращается в суд с соответствующим иском. Ведомство уже опробовало эту схему, в начале этого года оно обратилось в Верховный суд (ВС), чтобы ликвидировать две партии: Российскую партию народного управления и Спортивную партию России «Здоровые силы». В конце января ВС удовлетворил оба иска.