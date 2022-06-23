В России материнский капитал вырастет на 23% к 2025 году 

Размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тысяч рублей, на второго — почти до 900 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), разработанного Министерством труда и соцзащиты.

Так, в 2023 году за рождение первого ребёнка будет выделяться 616,3 тысячи рублей, за второго — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году выплата за рождение первого ребёнка составит уже 653,9 тысячи рублей, за второго — 864,1 тысячи рублей. К 2025 году выплату снова проиндексируют. За рождение первого малыша государство заплатит 680,1 тысячи рублей, за второго — 898,7 тысячи рублей.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2021 году выплата была проиндексирована с 1 февраля, её размер на первого ребёнка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.