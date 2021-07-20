В России к 2024 году все документы будут выдавать в электронном виде

В правительстве России обещают предоставлять россиянам все справки и выписки в электронном виде к 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

«В планах к 2024 году все справки и выписки предоставлять в электронном виде сразу в момент обращения», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чернышенко отметил, что до конца следующего года в цифровой формат будут переведены ещё примерно 200 госуслуг. Кроме того, по его словам, правительство планирует в этом году обеспечить всех граждан бесплатной электронной подписью.

«Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы — достаточно защищённой цифровой копии в приложении "Госуслуги" на смартфоне», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Также, по словам вице-премьера, с декабря 2021 года в Москве в пилотном режиме будет запущен проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для российских граждан.