В России изменят условия техосмотра

По проекту постановления правительства работа операторов техосмотра (ТО) будет контролироваться по новым правилам: российский союз автостраховщиков (РСА) обяжут проверять требования к техническим экспертам, контролировать работу информационных систем, проводить проверки операторов и лишать их аккредитации при нарушениях, со ссылкой на источник в Минэкономразвития пишет «Коммерсантъ».

Согласно новому проекту постановления, основанием для проверки оператора ТО будет «информация о нарушении требований», которая поступила от органов местного самоуправления, граждан, СМИ и юридических лиц.

«Участники рынка, в свою очередь, впервые получат право жаловаться на решения РСА в комиссию по апелляциям, куда войдут представители Минтранса, Минпромторга и МВД», — отмечает издание.

По словам источника, комиссия будет разрешать спорные вопросы, которые возникают между операторами и проверяющими.

Ранее сообщалось, что операторов техосмотра, перевозчиков и автодилеров хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях. Также Минтранс опубликовал проект изменений в правила прохождения ТО: согласно нововведениям, теперь сотрудник ГИБДД может аннулировать диагностическую карту, которую выдают по итогам ТО.