В России изменились правила возврата водительских удостоверений

Правительство РФ выпустило постановление, по которому вводится новое условие для возврата водительских удостоверений лицам, лишённым их по причине нарушения ПДД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По новым правилам водителям для возврата прав необходимо оплатить все имеющиеся у них административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В качестве доказательства нужно будет предъявить документ об оплате. Кроме того, автомобилистам вновь придётся сдать теоретический экзамен на знание ПДД и пройти медицинское обследование.