В России изменили формат сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

В России изменили формат сдачи государственной итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса. Теперь девятиклассникам не нужно будет сдавать дополнительные предметы, а выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ, только если соберутся поступать в вузы. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства в субботу, 27 февраля.

«В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам», — говорится в сообщении.

Для получения аттестата одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. В Рособрнадзоре пообещали составить задания на основе спецификаций ЕГЭ. Демонстрационные варианты экзамена опубликуют заранее на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).