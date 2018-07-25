В России из-за роста цен на топливо подорожают авиабилеты

Авиакомпании намерены повысить цены на билеты из-за весеннего скачка оптовых цен на нефтепродукты в России, пишет «Коммерсантъ».

С 26 июля «Аэрофлот» увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме «Победы». Из письма перевозчика турагенствам, с которым ознакомилась газета, стало известно, что повышение составит 200 рублей для сегмента экономкласса и 400 рублей — для бизнес-класса.

Источники на туристическом рынке добавляют, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах. В телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня.

«Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — считает собеседник газеты.

С начала 2018 года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%. Для торможения роста стоимости топлива правительству РФ пришлось понизить акцизы.