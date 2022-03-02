В России IT-специалистов освободят от службы в армии и дадут им льготную ипотеку

Сегодня, 2 марта, на заседании кабинета министров премьер Михаил Мишустин объявил о льготах для IT-компаний. Теперь предприятия, которые занимаются разработкой информационных технологий, не будут платить налоги в течение трёх лет, также их сотрудники смогут получить отсрочку от призыва на военную службу на время работы.

Кроме того, на разработчиков отечественных мобильных приложений и на организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, будут распространены налоговые преференции. Все IT-компании смогут брать льготные кредиты по ставке не выше 3% годовых, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку (ставка пока не уточняется).

Будет расширена программа предоставления грантов на создание отечественных решений в области информационных технологий. Также в России планируют упростить трудоустройство и получение вида на жительства для иностранцев, приходящих на работу в IT-компании.

Соответствующий указ уже подписал президент России Владимир Путин. Он вступает в силу с 2 марта 2022 года.