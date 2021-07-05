В России испытают иностранную вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения разрешило тестировать китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Ad5-nCov на россиянах, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Одна из наших российских компаний, "Петровакс", готова запустить производство вакцины [китайской фармацевтической компании] CanSino Biologics. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — пояснил Мантуров.

Министр также рассказал, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» на первом этапе может начать испытание препарата от коронавируса англо-шведской фармкомпании AstraZeneca, но речь пока идёт об экспортных поставках, а не о выпуске для внутреннего потребления.

В настоящее время в странах Евросоюза используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, которые были зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Единственной страной ЕС, использующей для вакцинации «Спутник V», стала Венгрия.