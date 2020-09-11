В России иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев

Иностранные граждане, приезжающие в Россию более чем на 30 дней, будут сдавать отпечатки пальцев, им также будут выдавать ID-карты с личными данными и патентом на работу, пишет «Коммерсантъ».

Иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев спустя 30 дней пребывания в России. Также они получат возможность менять цель въезда в Россию «на ходу» и пользоваться порталом госуслуг. Решение о смене цели поездки приняли в связи с пандемией, чтобы «уйти от ситуации», когда иностранец въезжает в Россию, но не может выехать.

Также МВД вводит ID-карты нового образца — для их получения иностранцам нужно будет пройти медицинское освидетельствование, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. В МВД считают, что новый вид документов поможет «уйти от подделок и траты времени на проверку» карт.

По данным МВД, с января по июль 2020 года на миграционный учёт встали 6 миллионов иностранцев и лиц без гражданства, за тот же период в 2019 году на учёт встали 10,8 миллиона человек.