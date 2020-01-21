В России хотят ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования хотят ввести понятие педагогической тайны, которая запретит учителям и воспитателям разглашать болезни и особенности развития детей, пишут «Известия».

Авторами инициативы стали представители рабочей группы «Здоровый ребёнок» координационного совета правительства по проведению Десятилетия детства в РФ.

«Учитель должен знать об особенностях ребёнка, чтобы лучше установить с ним контакт и при необходимости оказать помощь», — заявила руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева.

Необходимость педагогической тайны она объяснила тем, что сейчас родители опасаются сообщать учителям информацию о здоровье ребёнка, поскольку боятся её некорректного использования.

Чиновники идею пока никак не прокомментировали. Опрошенные изданием эксперты поддержали инициативу и предложили распространить её на семейные секреты.