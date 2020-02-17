В России хотят собирать «обезличенные» данные об использовании ремней безопасности

Проект по сбору автомобильных данных «Автодата» сможет дистанционно собирать данные о пристёгивании водителей ремнями безопасности, со ссылкой на официального представителя некоммерческого партнёрства ГЛОНАСС и НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева пишет ТАСС.

Никаких штрафов за этим не последует, потому что сведения будут «обезличенными».

«Платформа "Автодата" не будет знать, кто сидит в машине и кто её владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности. Задачи создавать "большого брата" или всевидящее око не стоит», — уверяет Федосеев.

По его словам, эти сведения уже собирают автодилеры, автопроизводители и нелегальные сервисы техобслуживания. Федосеев сообщил, что платформа может начать поступать в ближайшие 2–3 года. Кроме того, предполагается, что она будет собирать данные о техническом состоянии автомобиля, экологические параметры и информацию навигационного характера.