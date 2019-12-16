В России готовятся ввести уголовную ответственность за передачу телефонов в тюрьмы

Разработан законопроект об уголовной ответственности за передачу заключённым телефонов, со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна пишет РИА Новости.

По его словам, поправки в УК РФ поддержали ФСИН, Верховный суд и профильные министерства.

«Нами разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые вводят новый состав преступления — передача средств связи в места лишения свободы», — рассказал Хинштейн.

Сейчас за это нарушение можно получить штраф 5 тысяч рублей. Некоторых ловят по несколько раз, но «сделать с ними ничего, кроме как оштрафовать, невозможно». По словам депутата, ожидается отзыв правительства на законопроект.

Ранее зампред комитета Госдумы рассказал о планах по внесению в Госдуму законопроекта об отключении мобильной связи в местах лишения свободы. Для этого к операторам смогут обращаться руководители территориальных органов ФСИН.