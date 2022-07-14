В России дети до 7 лет смогут ездить в электричках бесплатно

Госдума РФ одобрила инициативу о бесплатном проезде детей до 7 лет в пригородных электропоездах. Документ был подписал ещё в июне, а накануне изменения приняла Региональная энергетическая комиссия (РЭК), сообщает департамент информполитики Свердловской области.

До этого в Свердловской области перевозчикам компенсировался бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте для детей не старше 5 лет. Сейчас ездить бесплатно с родителями в электричках смогут дети до 7 лет включительно. Компания-перевозчик «Свердловская пригородная компания» будет получать компенсацию на эти затраты из бюджета региона.