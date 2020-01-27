В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя заразиться коронавирусом через посылки из Китая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день случаев заражения коронавирусом через предметы, в частности через посылки из Китая, не зафиксировано. Она также отметила, что данные о вирусе, известные на сегодняшний день, «не предполагают риска для посылок».

«Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он (вирус) не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», — цитирует Попову ТАСС.