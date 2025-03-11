В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации по ОРВИ в Свердловской области

11 марта Роспотребнадзор опубликовал актуальную информацию об эпидемиологической ситуации по ОРВИ в Свердловской области.

«За неделю с 3 по 9 марта в регионе зарегистрировано 47,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше показателя предыдущей недели на 5%», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также отмечается начавшееся снижение заболеваемости ОРВИ среди свердловчан всех возрастов. Загруженность больниц в Свердловской области составляет примерно 75%, в Екатеринбурге — около 90%.

«В случае необходимости министерством здравоохранения Свердловской области будут приняты меры по развертыванию дополнительных коек. Медицинская помощь жителям региона оказывается в полном объёме и без перебоев», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Увеличение заболеваемости санврачи связывают с изменениями погоды и снижением общего иммунитета населения, что наблюдается ежегодно в феврале-марте.