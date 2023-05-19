В Роспотребнадзоре рассказали, какие юридические фирмы Нижнего Тагила имеют самую плохую репутацию

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало список юридических фирм, на работу которых чаще всего жалуются жители региона. В чёрный список попали 17 организаций, три из которых зарегистрированы в Нижнем Тагиле.

Лидером по количеству претензий со стороны потребителей стала компания ООО «Ампаро», зарегистрированная в Екатеринбурге. Только за первый квартал 2023 года в Роспотребнадзор с жалобами на эту организацию граждане обратились 52 раза (за весь прошлый год — 148 раз). Примечательно, что гендиректор «Ампаро» Азат Хуснутдинов по совместительству зарегистрирован в качестве ИП, также оказывающего юридические услуги и также входящего в чёрный список Роспотребнадзора (за 2022 год в адрес ИП поступило 112 жалоб).

Среди юридических компаний Нижнего Тагила в список попали ООО «Гаефф и Компания», зарегистрированное по адресу улица Балакинская, 1а, офис 1 (17 обращений за 2022 год), ООО «ЮДЛ», расположенное на улице Садовой в доме № 3, офис 101 (14 обращений за 2022 год), и ООО «Юрист для людей», фактический адрес которого по стечению обстоятельств совпадает с адресом регистрации «ЮДЛ»: улица Садовая, 3 (пять обращений за 2022 год и пять обращений за первый квартал 2023 года).

Роспотребнадзор предупреждает, что к выбору юридической фирмы нужно подойти серьёзно. Перед заключением договора следует ознакомиться с отзывами о компании, трезво оценить необходимость использования юридической помощи, внимательно читать условия договора и ни в коем случае не подписывать его, если в нём есть неясности, неточные формулировки или противоречия, в том числе если они сопровождаются устными заверениями специалиста компании. При подписании договора с юридической фирмой обратите внимание на указанные в документе сроки оказания услуги. Кроме того, не ставьте свою подпись напротив пунктов, подтверждающих отсутствие у вас претензий к юридической компании, до полного окончания работы фирмы.

В случае если вы столкнулись с нарушением своих потребительских прав со стороны юридической фирмы в Нижнем Тагиле или другом городе Свердловской области, вам следует обратиться в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», к специалистам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфере защиты прав потребителей, в том числе МБУ «Центр правозащиты» и Адвокатскую палату Свердловской области.