В Роспотребнадзоре поделились секретами выбора мандаринов к новогоднему столу 

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор России опубликовал рекомендации по выбору и хранению одного из главных атрибутов праздничного стола — мандаринов. В ведомстве отмечают, что при покупке этих цитрусовых нужно отдать предпочтение красивым плодам с ровной кожицей, без гнили и пятнышек.
Спелые фрукты долго не хранятся. Поэтому, если вы купили их заранее, стоит воспользоваться некоторыми хитростями.
- Натрите кожицу растительным маслом и поместите мандарины в специальный отсек холодильника для фруктов и овощей.
- Очень важен уровень влажности, нельзя дать мандаринам засохнуть.
- Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку.
- Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся.
Также в Роспотребнадзоре настоятельно советуют мыть мандарины перед едой тёплой водой с мылом. Дело в том, что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые могут вызвать аллергические реакции.
«Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов. Кожура богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами. Мякоть мандарина состоит на 87% из воды, ещё 7% приходится на сахар (недаром фрукт такой сладкий), остальное — это кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты, они богаты витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, аромат вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и “лечить” плохое настроение», — говорят специалисты.