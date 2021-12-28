В Роспотребнадзоре поделились секретами выбора мандаринов к новогоднему столу 

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор России опубликовал рекомендации по выбору и хранению одного из главных атрибутов праздничного стола — мандаринов. В ведомстве отмечают, что при покупке этих цитрусовых нужно отдать предпочтение красивым плодам с ровной кожицей, без гнили и пятнышек.

Спелые фрукты долго не хранятся. Поэтому, если вы купили их заранее, стоит воспользоваться некоторыми хитростями.

Натрите кожицу растительным маслом и поместите мандарины в специальный отсек холодильника для фруктов и овощей.

Очень важен уровень влажности, нельзя дать мандаринам засохнуть.

Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку.

Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся.

Также в Роспотребнадзоре настоятельно советуют мыть мандарины перед едой тёплой водой с мылом. Дело в том, что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые могут вызвать аллергические реакции.