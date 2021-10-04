В Роспотребнадзоре объяснили слова Поповой об отмене всех массовых мероприятий из-за ковида

Главы российских регионов самостоятельно принимают решение о запрете проведения массовых мероприятий, дополнительные ограничения пока не вводились, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отменены все массовые мероприятия численностью больше трёх тысяч человек. СМИ со ссылкой на слова Поповой написали, что принято решение об отмене всех массовых мероприятий, однако на самом деле глава ведомства сообщила об уже введённых к 4 октября мерах. По её словам, только в двух регионах проводятся мероприятия с количеством участников до трёх тысяч человек.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили, что порядок проведения массовых мероприятий в регионах регулируется постановлением главного санитарного врача России от 7 июля 2021 года.

«Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно постановлению, главам регионов необходимо принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учётом таких критериев, как коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием населения методом ПЦР. При этом оценка должна охватывать период не менее 14 календарных дней.