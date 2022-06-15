В Рособрнадзоре рассказали, как подать апелляцию на результаты ЕГЭ

В России идёт основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала правила, следуя которым можно подать апелляционную жалобу на результат экзамена.

Подать заявление о несогласии с выставленными баллами можно в течение двух дней после официального объявления результатов экзамена. Сделать это можно в образовательных организациях и в местах регистрации на сдачу ЕГЭ. Апелляция на несогласие с оценкой рассматривается в течение четырёх рабочих дней, на нарушение при проведении экзамена — в течение двух. Стоит отметить, результатом рассмотрения заявления школьника может стать как повышение выставленного балла, так и понижение.

Если школьник хочет заявить о нарушении при проведении ЕГЭ, то подать заявление он может в день его проведения члену государственной экзаменационной комиссии, не покидая пункта проведения экзамена.

По данным Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, для каждого участника экзамена создан личный кабинет на сайте «Модуль ГИА», где логином является фамилия выпускника, а паролем — номер заявления о регистрации на участие в ЕГЭ. В кабинете можно узнать результаты и подать апелляцию, там же появится результат её рассмотрения.