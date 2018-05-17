В Росгвардии прокомментировали ДТП с участием автомобиля вневедомственной охраны в Нижнем Тагиле

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля вневедомственной охраны пострадали два сотрудника Росгвардии. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе УР по Свердловской области. Авария произошла сегодня утром у дома № 40 по проспекту Вагоностроителей.

«Патрульный автомобиль вневедомственной охраны двигался по вызову на срабатывание охранно-пожарной сигнализации. При движении у спецтраспорта были включены световые и звуковые спецсигналы. На перекрёстке улиц Вагоностроителей и Тимирязева произошло столкновение с автомобилем марки “ВАЗ”. В результате ДТП пострадали три человека, из них двое — сотрудники Росгвардии. Участники ДТП доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве.