В «Рифее» жалуются на поджоги мусорных контейнеров

Региональный оператор по обращению с ТКО «Рифей» жалуется на халатность граждан в отношении утилизации мусора. Отмечается, что только с начала 2024 года в Свердловской области было зафиксировано 8 возгораний мусора, из них 4 — в Нижнем Тагиле.

В начале марта в Нижнем Тагиле экипаж мусоровоза столкнулся с проблемой горящего мусора по пути из Северного посёлка. Уже после сбора контейнеров внутри спецтехники загорелись тлеющие отходы. Сотрудники компании были вынуждены экстренно всё выгрузить, чтобы спасти грузовик. Позднее, когда огонь был потушен, мусор был собран и доставлен на полигон.

«Скрытое тление отходов на глубине контейнера может длиться часами, прежде чем перейдёт в открытое горение. Иногда это может происходить уже после того, как ТКО окажутся в кузове мусоровоза», — комментирует региональный оператор.

Проблема с горящим мусором также есть и в других городах Свердловской области. Например, в Волчанске. Там жители по-прежнему выбрасывают в контейнеры тлеющую печную золу.

«Самая маленькая проблема, которую создаёт зола в контейнерах, — задержка вывоза отходов минимум на сутки, как того требуют правила пожарной безопасности. В худшем случае контейнер приходит в негодность и городской администрации приходится в срочном порядке искать ему замену», — отмечает исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Фёдор Потапов.