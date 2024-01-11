В РФ оборот рынка оккультных услуг приближается к 2 трлн рублей в год. Почти столько же россияне тратят на продукты

В России объём рынка оккультных услуг приближается к 2 трлн рублей в год, сообщает «АиФ» со ссылкой на данные Росстата.

По словам доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анны Цветковой, точной статистики по этому виду деятельности нет, так как он находится в серой зоне, но судить об изменениях рынка можно по косвенным признакам. В частности, о том, насколько успешно идут дела у магов и гадалок, говорит тот факт, что аудитория курсов мастеров общения с потусторонними силами за год выросла в 19 раз, только за красивые сертификаты и свидетельства начинающие медиумы выкладывают по 900 млрд рублей в год.

«Тревожно сейчас в мире, неспокойно, многое от нас не зависит. Поэтому очень хочется обратиться к высшим силам. Чтобы кто-то оградил, оберёг, позаботился, предсказал не очень страшное будущее», — отмечает практикующий психотерапевт Ирина Чайка.

При этом на продукты питания россияне тратят 2,1 трлн рублей, а сумма всех чеков в столовых, кафе и ресторанах страны составляет 2,35 трлн рублей за год.

«Лидирующие позиции на рынке оккультных услуг занимают гадалки: на картах Таро, по руке, по звёздам и всем прочим видам кофейной гущи. Их доля — примерно 60–70% от всего объёма рынка. Еще 15–20% приходится на разнообразные обряды: снятие порчи, привороты, отвороты, выкатывание сглаза яйцом и тому подобное. Остальную нишу заполняют прочие оккультно-магические практики вроде наведения проклятий, общения с духами, лечения энергетическим воздействием и тому подобным», — говорит управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.

В среднем оккультный рынок РФ растёт на 20% ежегодно. В столице активно промышляют гаданиями и оккультными услугами около 1,5 тысячи человек — столько предложений вывешено на досках объявлений. Цены разные и доходят до 40 тысяч рублей за сеанс. Наиболее типичный клиент здесь — дама в возрасте от 25 до 55 лет, имеющая среднее или высшее образование, средний уровень достатка. Две трети денег маги получают от людей, которые к их услугам обращаются от силы пару раз за жизнь. Как правило, это человек в состоянии отчаяния, горя или стресса. Для него это скорее импульсивный поступок. Некоторые такие «разовые» заказчики могут и не верить в магию.

Анна Цветкова отмечает, что рост спроса на «магические» услуги всегда происходит в периоды активных изменений, кризисов, непредсказуемости. Когда человек не может контролировать внешние обстоятельства, он ищет способы снизить тревожность, чтобы кто-то сказал, что «всё будет хорошо». Это естественный защитный механизм. К нему могут прибегать люди совершенно разного социального статуса, с разным уровнем дохода и образования. Но эффект такой способ обычно имеет кратковременный. При этом сами запросы к магам и экстрасенсам чаще всего носят бытовой характер и касаются личной жизни, благосостояния, поскольку на фоне общей тревожности возрастает желание сделать управляемой хоть какую-то часть собственной жизни.

По словам эксперта, представители всех основных религий обращают внимание на «возможность» с помощью магов «быстро решить» любую проблему. Верующему человеку надо долго и с усердием придерживаться практик, воздерживаться от определённых действий, соблюдать посты, молиться, только в этом случае он имеет шанс обрести некую благодать. Здесь, как и с психологами, требуется методичная и непростая работа. В случае с оккультных дел мастерами то же самое состояние обещают обеспечить быстро и без усилий, надо только «позолотить ручку».