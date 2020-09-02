В Реже от сотрудников ГИБДД укатился патрульный автомобиль (ВИДЕО)

В Реже от наряда ДПС укатился собственный патрульный автомобиль, видео происшествия опубликовано в паблике «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидца, сотрудники ГИБДД приехали на место аварии для оформления ДТП и, вероятно, выходя из машины, забыли поставить её на ручник. Из-за того, что на участке дороги был небольшой уклон, машина покатилась, а полицейские погнались за ней. Момент погони записал регистратор случайно проезжавшего мимо автомобиля.

Автомобиль ДПС снёс дорожный знак и остановился, никто не пострадал. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что разбираются в причинах произошедшего, не исключено, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность служебного автомобиля.

«К сожалению, такой инцидент действительно имел место быть. Я бы не стал злорадствовать над этим случаем. Представитель МВД ненадолго отвлёкся при исполнении служебных обязанностей, в результате чего и произошло то, что видно на видеоролике. Такое может случиться в результате усталости или невнимательности с любым водителем. Тем не менее это не означает, что данное происшествие останется безнаказанным, тем более, если бы машина поехала по другой траектории, последствия могли быть более тяжкими», — прокомментировал инцидент глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Полковник Горелых сообщил, что по данному факту в настоящее время руководством территориального отдела внутренних дел проводится служебная проверка, по её итогам инспектор ГИБДД будет привлечён к дисциплинарной ответственности.