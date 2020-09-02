В Реже от сотрудников ГИБДД укатился патрульный автомобиль (ВИДЕО)

В Реже от наряда ДПС укатился собственный патрульный автомобиль, видео происшествия опубликовано в паблике «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидца, сотрудники ГИБДД приехали на место аварии для оформления ДТП и, вероятно, выходя из машины, забыли поставить её на ручник. Из-за того, что на участке дороги был небольшой уклон, машина покатилась, а полицейские погнались за ней. Момент погони записал регистратор случайно проезжавшего мимо автомобиля.
Автомобиль ДПС снёс дорожный знак и остановился, никто не пострадал. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что разбираются в причинах произошедшего, не исключено, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность служебного автомобиля.
«К сожалению, такой инцидент действительно имел место быть. Я бы не стал злорадствовать над этим случаем. Представитель МВД ненадолго отвлёкся при исполнении служебных обязанностей, в результате чего и произошло то, что видно на видеоролике. Такое может случиться в результате усталости или невнимательности с любым водителем. Тем не менее это не означает, что данное происшествие останется безнаказанным, тем более, если бы машина поехала по другой траектории, последствия могли быть более тяжкими», — прокомментировал инцидент глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Полковник Горелых сообщил, что по данному факту в настоящее время руководством территориального отдела внутренних дел проводится служебная проверка, по её итогам инспектор ГИБДД будет привлечён к дисциплинарной ответственности.
«Сейчас устанавливается, проводился ли инструктаж перед заступлением на службу, кто конкретно его проводил, обращалось ли внимание на автотранспортную дисциплину. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения сотрудник уже привлечён к административной ответственности по статье 12.8 ПДД РФ. Отмечу, что в результате аварии служебный автомобиль ГИБДД получил механические повреждения. Машина восстановлению подлежит. К счастью, никто из других участников дорожного движения — ни автомобили, ни пешеходы, ни пассажиры — в результате происшествия не пострадал», — сказал Валерий Горелых.