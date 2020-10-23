В Ревде рекомендовали перевести на дистант школы и колледжи

Школам и детским кружкам в городе Ревде порекомендовали уйти на дистант с понедельника, 26 октября, сообщила Znak.com глава управления образования города Татьяна Мещерских.

По её словам, региональное министерство образования прислало в мэрию рекомендательное письмо о переводе школьников на дистанционное обучение до 5 ноября.

«На территории Свердловской области у всех детей каникулы, а мы занимаемся по триместрам, то есть наши дети на традиционные каникулы уже сходили. А в связи с неблагополучной ситуацией для разобщения сотрудников принято решение о переводе детей на дистанционное образование. Сегодня мы свои действия согласовали», — сказала Татьяна Мещерская.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что региональное министерство образования накануне действительно выпустило указ о дистанционном обучении в профессиональных образовательных учреждениях, то есть в колледжах и техникумах: студенты должны будут учиться дома во время каникул школьников — с 25 октября по 5 ноября. По школам других городов, кроме Ревды, распоряжений о переводе на дистанционное обучение нет.