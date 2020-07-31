В Ревде из-за нехватки врачей перестали принимать роды

Ревдинская городская больница перестала принимать пациенток в акушерское и гинекологическое отделения, пишет E1.ru.

Как уточняется в приказе нового министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова от 31 июля, это связано с дефицитом кадров в больнице. В Ревде будут оказывать помощь только нетранспортабельным пациенткам и роженицам, остальных жительниц Ревдинского и Дегтярского городских округов решено направлять в Первоуральск.

В то же время отмечается, что перинатальный центр первоуральской больницы на сегодняшний день также закрыт из-за коронавируса, там оказывают только экстренную помощь. Поэтому беременных и женщин с гинекологическими заболеваниями должны направлять в Екатеринбург.