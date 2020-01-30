В Ревде 19-летний парень убил прохожего за телефон и кроссовки

Суд города Ревды вынес приговор Семёну Колотову — 19-летнего молодого человека признали виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека, и приговорили к 12 годам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 8 октября 2019 года Семён Колотов, будучи пьяным, заметил на улице прохожего, из кармана которого выпал мобильник. Не упустив такую удачу, преступник положил телефон в свой карман. А затем решил, что можно отобрать у прохожего ещё и кроссовки.

«С этой целью он напал на мужчину и нанёс ему не менее одного удара кулаком в область лица, от чего потерпевший упал, а затем — не менее двух ударов ногами в область головы, причинив тяжкий вред здоровью. Далее Колотов снял с ног мужчины кроссовки стоимостью 3,8 тысячи рублей и надел на себя», — рассказали в прокуратуре.

От полученных травм потерпевший скончался в ночь на 9 октября.