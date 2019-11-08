В Ревде 19 детей госпитализированы из детского лагеря с ротавирусной инфекцией

У 19 воспитанников Центра для одарённых детей «Золотое сечение», которые отдыхали в лагере «Лесная жемчужина» в Ревде, обнаружены симптомы ротавирусной инфекции, со ссылкой на собственный источник пишет Ura.ru.

По информации собеседника, 7 ноября восемь детей жаловались на тошноту, у двоих была зафиксирована повышенная температура, несколько человек сообщили о том, что чувствуют слабость и головокружение. Их поместили в изолятор при лагере. Руководство лагеря 7 ноября не уведомило Минобразования и Минздрав о заболевании.

По данным областного Минздрава, утром на место выехал глава Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, специалисты ведомства и врачи Медицины катастроф. В департаменте информационной политики губернатора подтвердили, что в лагере «Лесная жемчужина» работает межведомственная комиссия, в состав которой включены специалисты министерств образования и молодёжной политики, министерства здравоохранения, а также регионального Роспотребнадзора.

«Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей», — уточнили в ведомстве.

Смена «Золотого сечения» в лагере «Лесная сказка» стартовала 25 октября и должна была закончиться 14 ноября. В региональном Минобразования заявили, что принято решение о досрочном завершении смены.