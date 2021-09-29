В реке под Нижним Тагилом нашли тело мужчины

55-летний мужчина утонул в реке Шайтанке под Нижним Тагилом. Тело достали из воды утром во вторник, 28 сентября, сообщает ИА «Все новости».

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы от жителей села Николо-Павловского. У берега в районе моста жители заметили чьи-то личные вещи и вызвали полицию.

Выяснилось, что погибший жил недалеко от места происшествия и злоупотреблял спиртным. По одной из версий, мужчина решил искупаться и утонул. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

С начала 2021 года на водоёмах Свердловской области погибло 42 человека, в том числе 5 детей. В 2020 году в результате происшествий на воде скончались 55 взрослых и 6 детей.